https://static.news.ru/photo/ec2d86ca-be72-11e9-bcae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Killig/dpa/Global Look Press

Система распознавания лиц на основе искусственного интеллекта и компьютерного зрения была развёрнута на базе ведущей торговой сети магазинов в Перми и Пермском крае. Проект должен будет решить проблему воровства в ритейле.

Наша система видеоаналитики оснащена камерами высокой чёткости, что позволяет распознавать лица с точностью 95%. Мы уверены, что это поможет нашим партнёрам усилить систему безопасности и сократить количество краж. Очевидно, что правонарушители не пойдут туда, где они заведомо будут нейтрализованы, — заметила директор пермского филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг» Наталья Лерман.

Программа сопоставима с системой социального кредита, которая сейчас тестируется в Китае. Разработка включает в себя 290 видеокамер в 22 региональных гипермаркетах и может не только подсчитать число посетителей и выявить половозрастные характеристики, но и проанализировать активность персонала и покупателей в наиболее популярных зонах продаж.

Закрытая база системы будет пополняться информацией обо всех случаях краж в торговой сети и сохранять визуальные данные правонарушителей в обезличенном виде. Посетители «с низкой кармой» будут автоматически выявляться и маркироваться, после чего о них сообщат службе безопасности посредством push-уведомлений.

Как сообщает интернет-провайдер «ЭР-Телеком», запустивший проект, сейчас компания тестирует аналогичные решения на других объектах заказчиков. Система распознавания лиц может оказаться полезной в сферах строительства, здравоохранения, общественной безопасности и культурно-массовых развлечений.

Ранее News.ru рассказал, что сотрудники правоохранительных органов задержали уроженца Томской области, объявленного в розыск, на июльском концерте американской рок-группы Metallica в Москве. Мужчина попал в объектив видеокамеры, снабжённой системой распознавания лиц, на столичном стадионе «Лужники». Благодаря этому личность преступника смогли быстро идентифицировать.

