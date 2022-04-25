«Крах системы экспертизы»: в РАН раскритиковали патент на вечный двигатель

Выдача Роспатентом патента на вечный двигатель — это крах системы экспертизы, сообщил глава комиссии по борьбе с лженаукой РАН, академик Евгений Александров. Если в стране нет качественной экспертизы, в изоляции от мирового научного сообщества обязательно появятся лженаучные проекты, объяснил он «Газете.Ru».

Перед нами пример краха системы экспертизы в РФ. Это может привести к катастрофическим последствиям, так как отсутствие добросовестной экспертизы в условиях изоляции и отсутствия контактов с мировым экспертно-научным сообществом неизбежно приведёт к продвижению лженаучных проектов в самых разных областях деятельности, — сказал Александров.

Он добавил, что если Роспатент впервые выдал такой патент, то журналисты уже не раз замечали широкое использование вечных двигателей в «нашей энергетической сверхдержаве». В том, что появился очередной такой проект, нет ничего нового, считает Александров, подобное могут прислать на экспертизу и из администрации президента. Но вот то, что патент всё же выдали, привлекло внимание комиссии.

Двигатель, получивший одобрение ещё в 2020 году, является роторным и использует «экологически чистую, возобновляемую энергию силы инерции».

Ранее Роспатент аннулировал патент, принадлежавший швейцарской компании Sqwin SA, на изобретение системы электронных платежей, из-за которого едва не были запрещены ввоз и продажа в России смартфонов Samsung с платёжным сервисом Samsung Pay. До санкций Samsung Pay был третьей по популярности системой бесконтактных платежей, которой пользовались 17% россиян.