Изобретатели научились обманывать инфракрасные камеры

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Учёные из Калифорнийского университета в Беркли (США) и Национального университета Сингапура научились создавать «обманки» на поверхности материала, чтобы во время съёмки в инфракрасном диапазоне человек не смог правильно определить температуру объекта.

Во время работы над проектом, специалисты экспериментировали с легированным вольфрамом диоксидом ванадия. Данное вещество при определённых температурах меняет свои проводящие свойства от изолятора к хорошему проводнику.

Исследователи изучали изменение профиля легирования и смогли добиться выравнивания фазового перехода изолятор— металл, говорится журнале Advanced Materials.

Благодаря опытам, полученная субстанция превратилась в источник постоянного инфракрасного излучения в широком диапазоне температур (15–70 °C). Это состояние равновесия не позволяет специальным камерам обнаруживать истинное инфракрасное излучение от объекта при комнатной температуре.

Но главным достижением учёных является изменение покрытия таким образом, что во время наблюдений температура покажется выше или ниже реальной. Данные технологии могут найти применение в системах безопасности и в военной области.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные Центра компетенций НТИ «Сенсорика» на базе Национального исследовательского университета «МИЭТ» (НИУ МИЭТ) разработали новую технологию производства инфракрасных фотоприёмных матриц. Она позволит камерам «видеть» в инфракрасном диапазоне подобно комарам, некоторым видам змей и рыб.

Отмечается, что подобная особенность зрения даёт возможность её обладателям охотиться в темноте, поскольку теплокровная добыча выглядит контрастно на более прохладном фоне.