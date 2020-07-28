Аналог «змеиного зрения» разработали в РФ

Учёные Центра компетенций НТИ «Сенсорика» на базе Национального исследовательского университета «МИЭТ» (НИУ МИЭТ) разработали новую технологию производства инфракрасных фотоприёмных матриц. Она позволит камерам «видеть» в инфракрасном диапазоне подобно комарам, некоторым видам змей и рыб.
Об этом
В мире такие матрицы производят на основе кремния, в НИУ МИЭТ за основу приняли гетероструктурные соединения индия-галия-мышьяка (InGaAs) на подложке из фосфида индия. Доцент кафедры квантовой физики и наноэлектроники НИУ МИЭТ Владимир Егоркин пояснил, что созданный детектор работает в спектральном диапазоне 0,9–1,7 мкм.
Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные из Университета ИТМО и Томского политехнического университета придумали, как ускорить рост растений в теплицах. Для этого они решили усовершенствовать светильники — сделать так, чтобы на листья попадал не только красный, но и инфракрасный свет, который ускоряет рост. Для новых светильников исследователи предложили использовать специальную стеклокерамику с добавлением хрома.
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