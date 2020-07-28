Аналог «змеиного зрения» разработали в РФ

https://static.news.ru/photo/daa52f7e-d132-11ea-b045-fa163e074e61_660.jpg Фото: Feng Jun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Учёные Центра компетенций НТИ «Сенсорика» на базе Национального исследовательского университета «МИЭТ» (НИУ МИЭТ) разработали новую технологию производства инфракрасных фотоприёмных матриц. Она позволит камерам «видеть» в инфракрасном диапазоне подобно комарам, некоторым видам змей и рыб.

Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что подобная особенность зрения даёт возможность её обладателям охотиться в темноте, поскольку теплокровная добыча выглядит контрастно на более прохладном фоне. Разработанные фотоматрицы позволят камерам различать объекты в тумане, условиях запылённости и даже за непрозрачными преградами.

В мире такие матрицы производят на основе кремния, в НИУ МИЭТ за основу приняли гетероструктурные соединения индия-галия-мышьяка (InGaAs) на подложке из фосфида индия. Доцент кафедры квантовой физики и наноэлектроники НИУ МИЭТ Владимир Егоркин пояснил, что созданный детектор работает в спектральном диапазоне 0,9–1,7 мкм.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные из Университета ИТМО и Томского политехнического университета придумали, как ускорить рост растений в теплицах. Для этого они решили усовершенствовать светильники — сделать так, чтобы на листья попадал не только красный, но и инфракрасный свет, который ускоряет рост. Для новых светильников исследователи предложили использовать специальную стеклокерамику с добавлением хрома.