Учёные из России создали светильники для быстрого роста растений в теплицах

https://static.news.ru/photo/1d5e82f0-b245-11ea-9213-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Ученые из Университета ИТМО и Томского политехнического университета придумали как ускорить рост растений в теплицах. Для этого они решили усовершенствовать светильники — сделать так, чтобы на листья попадал не только красный, но и инфракрасный свет, который ускоряет рост.

По мнению учёных, используемые сейчас фермерами специальные светодиодные светильники, розовый свет в которых создается в результате смешения света синего и красного светодиодов не дают всего необходимого растениям спектра, пишет журнал Optical Materials.

Дело в том, что красный диод светит в области около 650 нанометров — при этом спектр у него узкий, почти как у лазера. Растения лучше поглощают красный и инфракрасный свет не на длине волны в 650 нанометров, а на чуть большей, которая уже плохо видима человеком. Получается, что мы светим на растения удобным для человека светом, но не оптимальным для самих растений, — заявила руководитель исследования Анастасия Бабкина.

Для новых светильников исследователи предложили использовать специальную стеклокерамику с добавлением хрома, который придал материалу розоватый оттенок, позволяющий получать как красный, так и инфракрасный свет одновременно. Такой материал можно использовать при производстве нового типа светодиодов, а можно просто сделать плафоны для существующих светильников, утверждают учёные.

Ранее NEWS.ru писал, что инженеры из Японского передового института науки и технологии предложили для опыления растений использовать мыльные пузыри. По их мнению, такая технология меньше вредит цветам, чем опыление вручную.