В Японии для опыления растений привлекли мыльные пузыри

https://static.news.ru/photo/581a83c4-b20b-11ea-a0e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Инженеры из Японского передового института науки и технологии предложили для опыления растений использовать мыльные пузыри. По их мнению, такая технология меньше вредит цветам, чем опыление вручную.

Свой метод они опробовали для опыления грушевого сада. Учёные смешали зёрна пыльцы груши с мыльным раствором, содержащим питательные вещества. С помощью специального устройства они выпустили пузырьки в сад. По их подсчётам, на каждый цветок попало от двух до десяти пузырьков. Затем они подсчитали цветы, которые принесли фрукты. Оказалось, что плоды принесли 95% цветков, что аналогично опылению растений вручную, пишет NewScientist.

Новый способ опыления они испытали также и в лаборатории на лилиях, азалиях и колокольчиках. Показатели успеха составляли около 93, 83 и 73% соответственно.

Учёные пришли к выводу, что по мере сокращения популяции пчел, опыление с помощью пузырей может стать альтернативным методом. Теперь они планируют разработать робота, который сможет перемещаться через сад и более точно нацеливать пузырьки на цветы.

Ранее президент Российского национального союза пчеловодов (РНСП) Арнольд Бутов заявил, что одной из причин массовой гибели пчёл в России может быть бесконтрольное применение гербицидов для борьбы с борщевиком. Это растение полезно для насекомых из-за своей медоносной функции. Он также добавил, что от сорняка есть и другая польза — его корни удобряют почву в качестве перегноя. Кроме того, им можно кормить скот, писал NEWS.ru.