Пандемия COVID-19 сильно ударила по многим индустриям, включая IT. Организаторы крупнейших технологических мероприятий столкнулись с непростым выбором: отменить ивенты, перенести на более позднюю дату либо провести их в онлайн-формате. Apple с её ежегодной конференцией разработчиков WWDC предпочла третий вариант.

iOS 14

Первым анонсом стала iOS 14, которую представил старший вице-президент компании по разработке программного обеспечения Крейг Федериги. Разработчики наконец-то обновят экран «Домой» и сделают его более удобным. Так, пользователи получат App Library, специальную библиотеку установленных приложений с поиском внутри и автоматическим распределением по категориям, и виджеты, которые можно перетащить прямо с экрана «Сегодня» на экран «Домой» и разметить их в любом месте («Подкасты», «Погода», «Календарь» и другие виджеты могут быть добавлены из специальной галереи).

Really digging the new app library - currently way too many apps get lost #WWDC2020 pic.twitter.com/mMSGN0avo1 — Ben Guthmiller (@BenGuthmiller) June 22, 2020

Третьим важным нововведением стала функция «Картинка в картинке»: пользователи получат возможность, например, отвечать на сообщения в мессенджере и одновременно смотреть какой-нибудь ролик, который можно спрятать за края экрана, оставив только звук. Появится возможность регулировать размер второго окна.

Цифровой помощник Siri научился отправлять голосовые сообщения и больше не будет занимать весь экран благодаря новому интерфейсу. По словам разработчиков, теперь они обрабатывают 25 млрд запросов каждый месяц и в 20 раз больше фактов, чем три года назад.

В iOS 14 также появится приложение Translate с поддержкой голосового перевода (русский язык будет доступен уже на старте). Оно должно работать офлайн с машинным обучением на устройстве.

Кроме того, небольшие измнения претерпят сообщения. Пользователи смогут передвинуть важные беседы наверх списка, а Memoji, в свою очередь, пополнятся 20 новыми причёсками и головными уборами, возрастными вариациями для аватара и даже медицинскими масками. Apple добавит возможность отвечать на конкретные сообщениях в групповых переписках и тег контактов (при помощи @) для обращения к определённому человеку.

Pinned Conversations and Animated view and inline messaging in groups. #WWDC2020 #WWDC20 pic.twitter.com/2RyAgxW8qO — Shashank Somani (@iShashankSomani) June 22, 2020

В компании подтвердили и другую утечку — App Clips. Эта функция предоставит доступ к приложению с небольшим функционалом: пользователь через QR-код или NFC сможет найти программу и воспользоваться только нужной её частью без необходимости входа в учётную запись. App Clips будут весить не больше 10 Мб.

WeChat Mini Program, meet your long lost brother, App Clip. Wow Apple is getting inspired from many different places! #WWDC2020 pic.twitter.com/N6IH2Zw234 — Pradeep Daga (@pcdaga) June 22, 2020

iPadOS 14

С выходом iPadOS 14 приложения «Фото», «Файлы» и «Заметки» обзаведутся боковой панелью, которая позволит получить доступ ко всем основным функциям в одном месте.

Входящие звонки теперь будут отображаться в виджете в верхней части экрана, а с Apple Pencil устройство сможет распознавать и преобразовывать рукописный текст в обычный (юзеры даже получат возможность выделять или копировать отдельные части написанного).

#WWDC2020

incoming calls when the screen is unlocked no longer pop up on the entire screen, but appear in a small window. This will also be implemented on the iPad. This applies to all calls: via mobile and messengers. pic.twitter.com/0zfk9M91sG — Tech09 (@Tech096) June 22, 2020

AirPods

Apple добавит для AirPods возможность автоматически переключаться между устройствами, определяя, где они нужны в данный момент. А вот в AirPods Pro появится объёмный звук. Наушники научатся отслеживать движение головы и их перемещение в пространстве. Pro-версия также будет работать с 5.1, 7.1-звуком и Dolby Atmos.

Spatial Audio will track your head orientation in relation to the device, simulation speaker placement and making it more immersive. This is incredibly cool. #WWDC2020 pic.twitter.com/AMijBkp53N — Mike Niederquell (@Niederquell) June 22, 2020

watchOS 7

Разработчики приготовили много нововведений для Apple Watch. Так, watchOS 7 получит функцию отслеживания сна: синхронизированный с часами iPhone будет предупреждать пользователя о подготовке ко сну и выключать экран. Новая версия операционной системы также позволит устройству понимать, когда человек моет руки, — специальный таймер подскажет, сколько на это ушло времени, а вибрация и звуки предупредят, когда нужно закончить данный процесс. Также в watchOS 7 появится возможность делиться готовыми циферблатами.

Apple продолжает заботиться о вопросах безопасности информации своих юзеров. Устройство станет показывать специальные окна, в которых будет перечислена информация, собирающаяся приложением. Кроме того, пользователи смогут давать приложениям примерную геолокацию вместо точной.

macOS

Следующим крупным обновлением для Mac станет macOS Big Sur (10.16). Оно предложит новый интерфейс, который станет максимально простым и лёгким, а дизайн иконок — более универсальным. В macOS Big Sur появился Центр управления, как на iOS: пользователи смогут регулировать громкость и яркость, включать/выключать Wi-Fi и Bluetooth и т. д.

Big Sur, the new macOS looks #wwdc2020 pic.twitter.com/gx8oEWwsI7 — Maxim De Geyter (@maximdegeyter) June 22, 2020

«Сообщения» также стали больше похожи на мобильную версию: они получат функцию поиска, быстрый способ прикрепить фотографии и Memoji. Браузер Safari должен работать намного быстрее. Он тоже предложит отчёт о конфиденциальности для сайтов, чтобы узнать, какую информацию они собирают, и мониторинг паролей, позволяющий сравнивать учётные записи пользователей с базами утёкших данных.

На стартовой странице юзеры смогут устанавливать обои. Встроенный переводчик, анонсированный для iOS 14, также будет доступен в Safari.

Собственные процессоры для Mac

Apple объявила о переходе компьютеров Mac на собственные процессоры с архитектурой ARM. Как утверждают в компании, их собственные решения для iPhone и iPad позволили устройствам развиваться быстрее. И теперь разработчики хотят аналогичного опыта для Mac.

В Купертино обещают, что разработка обеспечит высокую производительность, улучшенные конфиденциальность и управление питанием. Все приложения macOS Big Sur адаптированы для работы с новым процессором. Другой особенностью Mac на базе ARM станет запуск приложений, разработанных для iOS и iPadOS.

Microsoft и Adobe, в свою очередь, уже работают над Office и Photoshop для Apple Silicon. Тем, кто не успеет адаптировать свои приложения на новый процессор, поможет технология Rosetta 2, ставшая своего рода продолжением аналогичной разработки 2006 года (переход с PowerPC на Intel). А вот технология Universal 2 пригодится для обратного процесса — запуска приложений для нового процессора Apple на Intel.

API Metal позвлит приложениям функционировать более плавно (Apple показала работу Adobe Photoshop с файлом размером 5 Гб). Видео в Final Cut можно будет редактировать прямо во время воспроизведения, а количество одновременных 4К-потоков увеличилось до трёх. Для разработчиков Apple выпустит специальную версию Mac mini (A12Z Bonic, 16 Гб RAM и SSD на 512 Гб) для создания приложений на Mac с собственными чипами.

Первый Mac с ARM-процессором выйдет до конца 2020 года. Полный переход Apple намерена завершить в течение двух лет.

Всё анонсированное ПО станет доступно уже с сегодняшнего дня, 22 июня, в виде беты для разработчиков. Публичная бета выйдет в июле, а вот полноценный релиз состоится осенью 2020 года.