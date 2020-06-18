Пока пользователи Twitter продолжают упрашивать компанию добавить функцию редактирования опубликованных сообщений, разработчики выкатывают другое, неожиданное нововведение — возможность записывать голосовые твиты — которая стала доступна ограниченному кругу владельцев iOS-устройств. Своё решение команда объяснила тем, что иногда юзерам не хватает 280 символов для самовыражения, и решить эту проблему должна именно новая функция.

Tweets with audio are rolling out on iOS and we only have one thing to say about it pic.twitter.com/CZvQC1fo1W — Twitter (@Twitter) June 17, 2020

Действительно, голосовые сообщения сейчас используется повсеместно, начиная от разговоров между друзьями и заканчивая ТЗ от руководства. У аудиотвитов есть большой потенциал, они могут органично вписаться в социальную сеть, но один немаловажный нюанс имеет все шансы поставить крест на этой затее — механизм модерации. Как Twitter намерен отслеживать голосовые сообщения, нарушающие правила платформы?

Задача по поиску нарушителя упрощается тем, что аудиотвиты могут быть включены только в оригинальные сообщения, в то время как в ответах-комментариях и ретвитах с комментариями этого делать нельзя. Но даже в этом случае модератору придётся прослушать всю запись целиком (а она, на минуточку, может литься более двух минут), что значительно увеличивает время проверки по сравнению с обычным чтением твита.

Другой проблемой для компании станет нехватка человеческих ресурсов. Ещё в октябре прошлого года издание VICE писало , что у Twitter гораздо меньше людей-модераторов, чем у любой другой крупной соцсети. Facebook, например, наняла через сторонние компании 15 тысяч фрилансеров, которые следят за опубликованным контентом в основном приложении и Instagram, и даже они допускают ошибки.

Согласно недавнему исследованию Центра бизнеса и прав человека Нью-Йоркского университета Стерна, модераторы соцсети Марка Цукерберга при ежедневной проверке 3 млн сообщений просчитываются в 300 тысячах случаев. Специалисты назвали такие цифры недопустимыми и рекомендовали компании отказаться от передачи модерации на аутсорсинг и в два раза увеличить штат проверяющих, чтобы повысить качество проверки.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Конечно, Twitter может задействовать более современное решение — искусственный интеллект. Ему можно доверить часть работы модераторов, что ускорить процесс. Например, поиск в голосовых сообщениях слов-триггеров (с указанием тайм-кода), которые разработчики обозначат как оскорбительные, расистские и т.д. Однако и у этого решения есть подводные камни. Компании придётся приложить немало усилий, чтобы ИИ различал сразу несколько языков. К тому же, последний пример доверия крупной компании к искусственному интеллекту, когда алгоритм Microsoft перепутал двух певиц смешанной расы, показал, что на текущий момент мы не можем полностью полагаться на машины.

Не стоит забывать и о доступности новой функции. Как быть пользователям с нарушением слуха? В этом случае разработчикам, вероятно, придётся обратиться к технологии распознавания аудиосообщений, а это, в свою очередь, выльется в очередную трату финансовых и человеческих ресурсов.

Хотя голосовые твиты только ждёт полноценный запуск, часть пользователей уже сомневаются в целесообразности нововведения. Компания пока не спешит комментировать новую функцию, ограничиваясь словами о том, что «это раннее тестирование аудиовозможностей», и они «всё ещё изучают оптимальные пути удовлетворения потребностей людей с различными способностями». Знает ли Twitter, что делать, покажет время.