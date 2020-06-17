Twitter разрешит отправлять голосовые сообщения

https://static.news.ru/photo/357f5c5c-b0cd-11ea-b155-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruno Amaral /Global Look Press

Социальная сеть Twitter анонсировала появление системы голосовых сообщений. Они будут размещаться в общей ленте, наравне с обычными постами.

«Аудиотвиты» получили ограничение в 140 секунд, передаёт ТАСС. Если пользователь не уложится в это время, то сообщение разобьют на несколько.

Система пока работает только на платформе iOS, однако в будущем планируется её появление и на других платформах.

Twitter появился в 2006 году как социальная сеть для микроблогинга. В настоящий момент каждый день её пользователи создают примерно 500 млн постов.

Как ранее писал NEWS.ru, представили социальной сети Twitter сообщили, что были вынуждены заблокировать 32 242 аккаунта за связь с властями России, Китая и Турции и участие в «информационных операциях». Позднее они отчитались о блокировке ещё 1152 аккаунтов, которые нарушали правила компании при продвижении партии «Единая Россия».