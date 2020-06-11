Twitter заблокировал более 32 тысяч аккаунтов за связь с властями РФ и КНР

https://static.news.ru/photo/260803e0-ac41-11ea-bd29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Представили социальной сети Twitter сообщили, что были вынуждены заблокировать 32 242 аккаунта за связь с властями России, Китая и Турции и участие в «информационных операциях».

Подавляющее большинство учётных записей связывают с китайским правительством — 23 750, в связи с турецким правительством подозревают 7340 аккаунтов и 1152 с российским, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

В Twitter заявили, что владельцы учётных записей распространяли информацию, которая выгодна властям названных стран.

Ранее NEWS.ru писал, что компания Twitter планирует начать борьбу с пользователями, которые репостят сообщения, не читая их. Представители социальной сети пояснили, что репост записи может вызвать обсуждение, поэтому стоит его для начала прочитать.