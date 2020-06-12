Twitter сообщил о блокировке продвигавших «Единую Россию» аккаунтов

Администрация социальной сети Twitter сообщила о блокировке 1152 аккаунтов, которые нарушали правила компании при продвижении партии «Единая Россия».
Речь шла о продвижении партии «Единая Россия» и об атаках против политических противников, — говорится в заявлении.
Там также отметили, что аккаунты нарушали правила платформы, касающиеся «проводимого в политических целях кросспостинга» (массового распространения одного и того же сообщения. — NEWS.ru).
Кроме того, были заблокированы 7340 аккаунтов, выражавших поддержку президенту Турции Тайипу Эрдогану.
Как ранее писал NEWS.ru, представили социальной сети Twitter сообщили, что были вынуждены заблокировать 32 242 аккаунта за связь с властями России, Китая и Турции и участие в «информационных операциях».
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