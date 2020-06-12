Twitter сообщил о блокировке продвигавших «Единую Россию» аккаунтов

https://static.news.ru/photo/e1d16a1a-ac93-11ea-8fe3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Администрация социальной сети Twitter сообщила о блокировке 1152 аккаунтов, которые нарушали правила компании при продвижении партии «Единая Россия».

Речь шла о продвижении партии «Единая Россия» и об атаках против политических противников, — говорится в заявлении.

Там также отметили, что аккаунты нарушали правила платформы, касающиеся «проводимого в политических целях кросспостинга» (массового распространения одного и того же сообщения. — NEWS.ru).

Кроме того, были заблокированы 7340 аккаунтов, выражавших поддержку президенту Турции Тайипу Эрдогану.

Как ранее писал NEWS.ru, представили социальной сети Twitter сообщили, что были вынуждены заблокировать 32 242 аккаунта за связь с властями России, Китая и Турции и участие в «информационных операциях».