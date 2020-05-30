Microsoft откажется от редакторов новостей в пользу ИИ

https://static.news.ru/photo/8e774270-a28b-11ea-89ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Microsoft решила разорвать контракт с новостным британским агентством PA Media, сотрудники которого отбирали и редактировали материалы для «домашних страниц» сайта MSN и браузера Edge. Компания решила заменить их системой искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщает Guardian, в результате этого решения будут уволены 27 сотрудников PA Media. Им сообщили, что контракты с ними расторгают в рамках глобального перехода компании к использованию автоматических систем обновления новостей.

Команда PA Media не создавала собственные материалы, редакторы отбирали статьи из других СМИ и переписывали их под формат сайтов. Ручной труд, по их мнению, помогал избавляться от сомнительных материалов и находить интересную информацию в небольших изданиях. В будущем Microsoft намерен перейти к автоматической системе отбора новостей на сайтах компании по всему миру.

Как писал NEWS.ru, на создание игровых проектов ААА-класса уходят тысячи часов кропотливой работы, и игровые студии всячески ищут способы ускорить процесс создания видеоигр. Один из них — применение искусственного интеллекта (ИИ). Так, компания Electronic Arts (EA) в сотрудничестве с Университетом Британской Колумбии изучает технику, называемую «обучение с подкреплением» (reinforcement learning). Его главная особенность заключается в том, что ИИ обучается в процессе взаимодействия с окружающей средой. По словам старшего инженера-программиста Electronic Arts Фабио Зинно, результаты очень многообещающие.