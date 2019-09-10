https://static.news.ru/photo/ee7ad724-d3f9-11e9-982e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Администрация социальной сети Facebook внесла изменения в политику работы с контентом, который может быть потенциально опасен для пользователей. Речь идёт о публикациях, содержащих информацию о травмах и самоубийствах.

Согласно новым правилам, в соцсети будет невозможно публиковать изображения, на которых люди наносят сами себе физические повреждения. Усложнён также поиск подобного контента в Instagram и введён запрет на его рекомендации в Explore. В частности, такие изображения будут цензурироваться.

Кроме того, администрация приняла решение запретить контент, который может способствовать развитию расстройств пищевого поведения.

Facebook нанял специалиста, который будет следить за тем, чтобы публикуемые в социальной сети материалы не оказывали неблагоприятного воздействия на здоровье и благополучие людей, сообщает пресс-служба соцсети .

Ранее News.ru писал, что Facebook не заплатила в срок три тысячи рублей штрафа по жалобе Роскомнадзора. С компании пытались взыскать средства за отказ предоставить ведомству информацию о локализации данных российских пользователей.