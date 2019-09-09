https://static.news.ru/photo/58d0db60-d2cd-11e9-ae74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Facebook не заплатила в срок 3000 рублей штрафа по жалобе Роскомнадзора. С компании пытались взыскать средства за отказ предоставить ведомству информацию о локализации данных российских пользователей.

Постановление вступило в силу 25 июня, и Facebook предоставлялось 60 дней на добровольную уплату штрафа. После истечения срока взысканием займутся приставы. Но, как отмечает источник газеты «Коммерсантъ» , пока неясно, как получить деньги, поскольку в России у компании нет активов, а ближайшая инфраструктура находится в Восточной Европе.

Ранее News.ru сообщил, что комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ намерена тщательно изучить данные о вмешательстве в российские выборы иностранных компаний Google и Facebook.