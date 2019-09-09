Facebook не заплатила в срок 3000 рублей штрафа по жалобе Роскомнадзора. С компании пытались взыскать средства за отказ предоставить ведомству информацию о локализации данных российских пользователей.
Постановление вступило в силу 25 июня, и Facebook предоставлялось 60 дней на добровольную уплату штрафа. После истечения срока взысканием займутся приставы. Но, как отмечает источник газеты
Ранее News.ru сообщил, что комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ намерена тщательно изучить данные о вмешательстве в российские выборы иностранных компаний Google и Facebook.