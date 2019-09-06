https://static.news.ru/photo/d1130ab4-d258-11e9-be18-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ намерена тщательно изучить данные о вмешательстве в российские выборы иностранных компаний Google и Facebook. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарёв.
Данные о вмешательстве в выборы в России со стороны зарубежных компаний Google и Facebook, собранные Центризбиркомом и Роскомнадзором, будут внимательно изучены комиссией, — цитирует ТАСС Пискарёва.
Он также подчеркнул, что депутаты намерены пригласить представителей этих компаний на заседание комиссии «для пояснений».
Как писал News.ru, глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что действия компаний Google и Facebook в единый день голосования имеют признаки вмешательства во внутренние дела России. При попытке найти в поисковике информацию по словосочетанию «выборы в Мосгордуму» у Малькевича появлялась реклама системы «умного голосования» от Алексея Навального. Кроме того, по его словам, Мосгоризбирком 8 сентября несколько раз пытался разместить на своей странице в Facebook информацию, как происходит проверка нарушений на выборах, но соцсеть дважды её блокировала. Ранее Роскомнадзор официально предупредил эти компании о дне тишины.