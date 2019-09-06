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Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что на карте нарушений, созданной движением в защиту прав избирателей «Голос», опубликовано около 30 прошлогодних жалоб. Она также отметила, что ранее «Голос» уже уличали в применении «данной методики».

Выявлено около 30 фактов дублирования жалоб из прошлого. Особенно много совпадений с 2014 годом, — цитирует ТАСС Памфилову. Она заверила, что сотрудники Центризбиркома тоже анализируют карту, «к которой все так...