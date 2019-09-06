https://static.news.ru/photo/6423e962-d241-11e9-ba28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что действия компаний Google и Facebook в единый день голосования имеют признаки вмешательства во внутренние дела России. Ранее Роскомнадзор официально предупредил эти компании о «дне тишины».

И что сделал Google?! Наплевал на предупреждение Роскомнадзора, — написал Мальевич в своём Telegram-канале.

Как Малькевич пояснил ТАСС, при попытке найти в поисковике информацию по словосочетанию «выборы в Мосгордуму» у него появлялась реклама системы «умного голосования» от Алексея Навального. Кроме того, по его словам, Мосгоризбирком 8 сентября несколько раз пытался разместить на своей странице в Facebook информацию, как происходит проверка нарушений на выборах, но соцсеть дважды её блокировала.

Как писал News.ru, Роскомнадзор напомнил представителям компаний Google LLC (в том числе YouTube) и Facebook Inc. (в том числе Instagram) о недопущении распространения политической рекламы 7 и 8 сентября. В противном случае их действия ведомство намерено расценивать как вмешательство иностранных организаций в российскую избирательную кампанию. Ведомство указало, что появление на этих сайтах политической рекламы может быть принято за «враждебное воздействие» и «воспрепятствование проведению демократических выборов» и повлечёт за собой «адекватную реакцию».