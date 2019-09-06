Глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что действия компаний Google и Facebook в единый день голосования имеют признаки вмешательства во внутренние дела России. Ранее Роскомнадзор официально предупредил эти компании о «дне тишины».
И что сделал Google?! Наплевал на предупреждение Роскомнадзора, — написал Мальевич в своём Telegram-канале.
Как Малькевич
Как писал News.ru, Роскомнадзор напомнил представителям компаний Google LLC (в том числе YouTube) и Facebook Inc. (в том числе Instagram) о недопущении распространения политической рекламы 7 и 8 сентября. В противном случае их действия ведомство намерено расценивать как вмешательство иностранных организаций в российскую избирательную кампанию. Ведомство указало, что появление на этих сайтах политической рекламы может быть принято за «враждебное воздействие» и «воспрепятствование проведению демократических выборов» и повлечёт за собой «адекватную реакцию».