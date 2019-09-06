https://static.news.ru/photo/6c2b952a-d0b5-11e9-a528-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Роскомнадзор напомнил представителям компаний Google LLC (в том числе YouTube) и Facebook Inc. (в том числе Instagram) о недопущении распространения политической рекламы 7 и 8 сентября. В противном случае их действия ведомство намерено расценивать как вмешательство иностранных организаций в российскую избирательную кампанию.

Любые такие действия с их стороны могут расцениваться как нарушение российского законодательства о выборах и референдумах, — говорится на сайте Роскомнадзора.

Ведомство указало, что появление на этих сайтах политической рекламы может быть принято за «враждебное воздействие» и «воспрепятствование проведению демократических выборов» и повлечёт за собой «адекватную реакцию».

Как писал News.ru, американская корпорация Google пока не оплатила штраф в размере 700 тыс. рублей за нарушение норм фильтрации запрещённого в России контента. Он был наложен Роскомнадзором. Ранее ведомство выявило, что компания производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи — более трети ссылок из единого реестра запрещённой информации сохраняются в поиск. Роскомнадзор уже штрафовал Google по этой же причине на полмиллиона рублей в конце 2018 года.