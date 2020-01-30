https://static.news.ru/photo/ab8b84ae-4343-11ea-bd90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Консорциум Unicode представил 13 версию Emoji, основной упор в которой сделан на гендерную инклюзивность. В перечне оказались гендерно-нейтральный Санта Клаус, а также трансгендерный флаг и символ.

Всего пользователей ждёт 62 новых эмодзи и 55 новых вариантов пола и оттенков кожи, включая варианты, учитывающие гендерные аспекты, такие как «человек, кормящий ребенка» или «человек в смокинге». Их дизайн, как правило, доступен только для одного пола.

Новые эмодзи появятся на устройствах в сентябре или октябре, но некоторые платформы могут выпускать их раньше.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Twitter запускает новую функцию в личных сообщениях. Разработчики добавили возможность добавлять к тексту реакции в виде эмодзи.