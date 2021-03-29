Эксперты назвали пять непростительных ошибок автомобилистов

После зимнего периода владельцы автомобилей часто совершают ряд непростительных ошибок, которые могут привести к печальным последствиям. Об этом предупреждает портал «Автовзгляд».
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Похожая ситуация может возникнуть и с генератором. Он расположен близко к земле и потому испытывает серьёзное воздействие внешней среды. Окислившиеся клеммы генератора грозят проблемами с работой всех электроприборов в целом. Простая зачистка клемм поможет легко справиться с этой ситуацией.
Кроме того, эксперты рекомендуют обратить внимание на состояние воздушного фильтра, который может сильно засориться из-за попадания туда грязной слякотной взвеси с дороги.
Еще одна деталь, требующая проверки — радиатор охлаждения мотора. По словам специалистов, водители чаще уделяют внимание радиатору кондиционера, однако тот лишь частично прикрывает собой радиатор охлаждения двигателя, который подвергается воздействию камней и мусора с дорожного полотна.
Также эксперты советуют проверить уровень хладагента в кондиционере. Если его мало, это может привести к выходу из строя компрессора климатической системы.
Ранее NEWS.ru писал, что за первый квартал 2021 года цена на автомобили выросла от 2% до 8%. И это ещё не конец — в ближайшее время россиян ждёт дальнейшее удорожание машин.