Эксперты назвали пять непростительных ошибок автомобилистов

https://static.news.ru/photo/6fb8293a-0c1d-11ea-a026-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

После зимнего периода владельцы автомобилей часто совершают ряд непростительных ошибок, которые могут привести к печальным последствиям. Об этом предупреждает портал «Автовзгляд».

Так, авторы советуют автовладельцам после зимы проверить и, при необходимости, зачистить клеммы на аккумуляторной батарее мелкой наждачной бумагой. Это необходимо сделать потому, что за зиму они могли окислиться из-за воздействия антигололёдных реагентов. В дальнейшем их эксплуатация в подобном состоянии может привести к проблемам при зарядке аккумулятора и пуске двигателя.

Похожая ситуация может возникнуть и с генератором. Он расположен близко к земле и потому испытывает серьёзное воздействие внешней среды. Окислившиеся клеммы генератора грозят проблемами с работой всех электроприборов в целом. Простая зачистка клемм поможет легко справиться с этой ситуацией.

Кроме того, эксперты рекомендуют обратить внимание на состояние воздушного фильтра, который может сильно засориться из-за попадания туда грязной слякотной взвеси с дороги.

Еще одна деталь, требующая проверки — радиатор охлаждения мотора. По словам специалистов, водители чаще уделяют внимание радиатору кондиционера, однако тот лишь частично прикрывает собой радиатор охлаждения двигателя, который подвергается воздействию камней и мусора с дорожного полотна.

Также эксперты советуют проверить уровень хладагента в кондиционере. Если его мало, это может привести к выходу из строя компрессора климатической системы.

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