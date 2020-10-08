16+

Рубрики

Медиа

Архив

Технологии

Эксперт рассказал, как управлять компьютером со смартфона

03:01, 09 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко заявил, что существует несколько способов удалённого включения и выключения компьютера с телефона. По его словам, помочь пользователю в этом могут некоторые приложения удалённого доступа.

Удалённо включить компьютер со смартфона возможно с помощью таких технологий, как Wake-On-Lan (W-O-L). Это постоянная подача питания на сетевой адаптер, который просматривает входящий трафик и по запросу включает компьютер, — пояснил Гриценко в беседе с агентством ПРАЙМ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что партнёр и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов заявил: кнопочные телефоны в последнее время пользуются устойчивой популярностью. По его словам, они дольше смартфонов держат заряд батареи и имеют более устойчивую связь.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео