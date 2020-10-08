Эксперт рассказал, как управлять компьютером со смартфона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что корпорация Apple потребовала заблокировать три белорусских канала в мессенджере. В корпорации боятся, что опубликованная в них личная информация силовиков и «пропагандистов» может привести к насилию.

По его словам, требование касается каналов «Каратели Беларуси», «Чат группы Каратели» и «Все нарушения!». Я думаю, что эти каналы будут заблокированы на iOS, но останутся доступными на других платформах, —...