Эксперт рассказал, как управлять компьютером со смартфона

https://static.news.ru/photo/9372de76-09c2-11eb-bb3a-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко заявил, что существует несколько способов удалённого включения и выключения компьютера с телефона. По его словам, помочь пользователю в этом могут некоторые приложения удалённого доступа.
Удалённо включить компьютер со смартфона возможно с помощью таких технологий, как Wake-On-Lan (W-O-L). Это постоянная подача питания на сетевой адаптер, который просматривает входящий трафик и по запросу включает компьютер, — пояснил Гриценко в беседе с агентством ПРАЙМ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что партнёр и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов заявил: кнопочные телефоны в последнее время пользуются устойчивой популярностью. По его словам, они дольше смартфонов держат заряд батареи и имеют более устойчивую связь.