Эксперт рассказал, как уберечь телефон в жару

Москва, Астраханская, Саратовская, Челябинская, Кировская, Курганская области и ряд других регионов РФ в ближайшие дни столкнутся с аномальном жарой, температура воздуха местами поднимется выше 30 градусов. Такая погода может быть опасна не только для людей, но и для их мобильных устройств — телефонов и планшетов. Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков рассказал РИА Новости, как уберечь девайс от жары и что делать, чтобы он не загорелся.
Эксперт
Кувиков отметил, что современные смартфоны и планшеты тщательно тестируют на эффективность работы в условиях жары и холода, однако риск возгорания батареи исключать всё равно нельзя. По словам специалиста, некоторые виды аккумуляторов могут загореться из-за воздействия высоких температур даже в кармане.
В качестве профилактики перегрева эксперт посоветовал укрывать устройство от прямых солнечных лучей, отказаться от использования слишком плотных чехлов и сократить число одновременно работающих приложений. При температуре выше 35 градусов имеет смысл не пользоваться гаджетом вовсе.
Отрегулируйте внутренние настройки: сократите уровень яркости экрана, выключите Bluetooth и GPS, отмените автоматическое обновление приложений, — эти действия не только уберегут ваш гаджет, но и позволят ему медленнее разряжаться, — порекомендовал Кувиков.
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