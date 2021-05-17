Эксперт рассказал, как уберечь телефон в жару

https://static.news.ru/photo/35660354-b79a-11eb-831e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва, Астраханская, Саратовская, Челябинская, Кировская, Курганская области и ряд других регионов РФ в ближайшие дни столкнутся с аномальном жарой, температура воздуха местами поднимется выше 30 градусов. Такая погода может быть опасна не только для людей, но и для их мобильных устройств — телефонов и планшетов. Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков рассказал РИА Новости, как уберечь девайс от жары и что делать, чтобы он не загорелся.

Эксперт подчеркнул , что ни в коем случае нельзя быстро охлаждать нагревшееся устройство — такая «шоковая терапия» может полностью вывести технику из строя. Гаджет лучше спрятать в прохладное место и дать ему самостоятельно остыть, предварительно сняв чехол. Стоит также выключить все ненужные приложения и мобильный Интернет. Не лишним будет просканировать устройство антивирусом: перегрев может быть вызван работой вредоносных программ.

Кувиков отметил, что современные смартфоны и планшеты тщательно тестируют на эффективность работы в условиях жары и холода, однако риск возгорания батареи исключать всё равно нельзя. По словам специалиста, некоторые виды аккумуляторов могут загореться из-за воздействия высоких температур даже в кармане.

В качестве профилактики перегрева эксперт посоветовал укрывать устройство от прямых солнечных лучей, отказаться от использования слишком плотных чехлов и сократить число одновременно работающих приложений. При температуре выше 35 градусов имеет смысл не пользоваться гаджетом вовсе.

Отрегулируйте внутренние настройки: сократите уровень яркости экрана, выключите Bluetooth и GPS, отмените автоматическое обновление приложений, — эти действия не только уберегут ваш гаджет, но и позволят ему медленнее разряжаться, — порекомендовал Кувиков.

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