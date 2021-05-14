Эксперт предупредил о рисках принятия новых правил WhatsApp

https://static.news.ru/photo/07a4d976-b593-11eb-ac38-96000091f725_660.jpg Фото: Roman Moebius via www.imago-imag/GLOBAL LOOK PRESS

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков считает, что, соглашаясь с новой политикой WhatsApp, нужно понимать, что при отключении добиться справедливости и потребовать восстановить аккаунт будет невозможно, сообщает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал вступление в силу обновлённого пользовательского соглашения мессенджера WhatsApp. По мнению специалиста, его целью является попытка Facebook по максимуму монетизировать все имеющиеся у них данные.

Они изначально предоставляют свои услуги бесплатно. <… > При этом основной товар в этой системе — это сам пользователь. Facebook продаёт его как товар для рекламодателей, — цитирует его агентство.

Он добавил, что остальные мессенджеры вряд ли изменят свою политику. При этом большинство пользователей WhatsApp автоматически примут новую политику конфиденциальности мессенджера.

Ещё в марте в приложении WhatsApp стали появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности. Тех, кто с ними не согласится, ограничат в доступе. Как говорится в сообщении на сайте техподдержки, обновлённые положения политики WhatsApp необходимо принять до 15 мая 2021 года. В них сказано, что руководство сервиса будет передавать данные о клиентах в компанию Facebook, хотя ранее обещало этого не делать.

При этом накануне в пресс-службе мессенджера сообщили , что пользователям дадут несколько недель после 15 мая перед отключением от системы.