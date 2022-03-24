ЦБ опроверг информацию о взломе систем безопасности хакерами Anonymous

Банк России опроверг информацию о возможном хакерском взломе каких-либо систем регулятора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦБ РФ. Поводом для заявления стали данные о том, что хакерская группировка Anonymous взломала системы банка и намерена опубликовать более 35 тысяч файлов, в том числе с секретными данными.

Банк России опровергает информацию о возможном взломе какой-либо из его информационных систем, — сказали в пресс-службе ЦБ.

25 февраля группа хакеров Anonymous объявила кибервойну российскому правительству. К своему заявлению они добавили хештег #Ukraine. Эти же взломщики взяли на себя ответственность за кибератаки на сайт телеканала RT.

26 февраля временно не работали официальные сайты президента России, правительства, Госдумы и Совета Федерации. Регулярным DDoS-атакам подвергался и сайт РЖД. О DDoS-атаке на сайт также рассказали в Роскосмосе. В ведомстве заявили, что она была организована из Львова и велась с помощью сети ботов, располагавшихся на серверах в разных государствах мира.

Anonymous взломала также сайты ряда российских СМИ, среди которых ТАСС, «Известия», «Фонтанка», РБК, «Коммерсант», NEWS.ru, «Мел» и Е1.ru. На страницах этих ресурсов отображался логотип группировки. Кроме того, хакерской атаке подверглись несколько белорусских сайтов.