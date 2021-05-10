Британцы подали в суд на Apple

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Американская корпорация Apple столкнулась с крупным иском в Великобритании. Компанию обвинил в завышении цен, от которой пострадали почти 20 млн пользователей, передаёт Bloomberg.

Apple злоупотребляет своим доминированием на рынке магазинов приложений, что, в свою очередь, сказывается на потребителях в Великобритании, — заявила главный истец по делу, профессор Королевского колледжа в Лондоне Рэйчел Кент.

Истцы считают чрезмерной и незаконной комиссию в 30%, которую организация из Купертино берёт с издателей при распространении приложений через AppStore. Они требуют от корпорации выплатить компенсацию британским пользователям iPhone и iPad за годы переплат. По их оценкам, сумма компенсации может превысить 1,5 млрд фунтов (около $2.1 млрд).

Мы считаем этот иск безосновательным и приветствуем возможность обсудить с судом нашу непоколебимую приверженность потребителям и многочисленные преимущества, которые App Store принёс инновационной экономике Великобритании, — прокомментировали иск в Apple.

Там отметили, что комиссия AppStore фактически совпадает с аналогичными сборами других магазинов. Более того, 84% приложений в магазине бесплатны, а их разработчики ничего не платят корпорации, а другие издатели, как правило, имеют право на комиссию в размере 15%, пишет Business Standard.

Накануне Еврокомиссия обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства. Компании грозит штраф в размере до 10% от годового дохода — $27 млрд. Европейские власти считают, что американская компания специально завышает расходы музыкальных стриминговых сервисов, которые конкурируют с Apple Music. Для этого в Купертино используют систему оплаты в магазине App Store, по которой разработчики должны платить комиссию в размере 30% за покупки в приложениях.

Кроме того, в нарушении антимонопольного законодательства компанию обвинили и в России. Комиссия ФАС изучила документацию и технологические особенности iOS и приложений, в результате чего пришла к выводу, что компания злоупотребила своим доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS. Согласно предписанию, Apple должна удалить из своей документации положения, дающие ей право не допускать в App Store приложения сторонних разработчиков «по любой причине, даже если они соответствуют всем требованием». Это решение американская корпорация обжаловала.