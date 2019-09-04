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Большинство жителей России готово взаимодействовать с роботами в случае, если человек остаётся "на главных ролях". К такому выводы пришли сотрудники Высшей школы экономики, проводившие мониторинг инновационной активности субъектов инновационного процесса.

Исследование проходило в конце 2018 года. В нём участвовали 7584 человек в возрасте 18–65 лет. Респондентам было предложено оценить степень комфортности каждого из десяти сценариев, где машины в разной степени имели возможность влиять на принятие решений и совершать самостоятельные действия.

Выяснилось, что большинству опрошенных было бы комфортно, если робот-помощник выполнит за них часть домашних дел (66%), дрон доставит покупки из магазина (62%), робот-консультант поможет с юридическими вопросами (53%). В меньшей степени россияне готовы к ситуациям, в которых роботы выступают субъектами действий: к совместной с ними трудовой деятельности положительно относятся 44% респондентов, дискуссиям — 38%, решениям роботов о выдаче кредитов — чуть более трети (35%); каждый пятый (21%) сядет в беспилотное такси, каждый седьмой (14%) доверится роботу-хирургу.

Наиболее выражена субъектность роботов в ситуациях ухода за людьми, соответственно, лишь 10% россиян могли бы отвести детей к роботу-воспитателю, при этом почти вдвое больше (19%) готовы поручить роботам уход за пожилыми родителями.

Ранее News.ru писал о роботе-гинекологе, который прооперировал ребёнка. Хирургическая манипуляция была проведена при участии специалистов петербургского исследовательского центра имени Алмазова. Девочке-пациентке удалили доброкачественную опухоль яичника. В центре отметили, что использование роботической системы позволило щадящим образом удалить опухоль, снизить потерю крови и риск осложнений. Кроме того, этот метод был единственной возможностью сохранить 16-летней пациентке гормональную функцию яичника и способность в будущем родить детей.