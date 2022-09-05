Авиаконструктор назвал самое безопасное место в самолете Авиаконструктор Прядка: самыми безопасными местами в самолете являются кресла в хвосте

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

В случае ЧП с самолетом наибольшие шансы остаться в живых получают те люди, которые сидят на местах, менее всего подверженных динамическим нагрузкам. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал авиационный инженер, конструктор Виктор Прядка. По его словам, безопаснее всего летать в хвосте самолета, на последнем ряду кресел.

Относительно безопасные места в самолете располагаются в хвостовой части. Обычно последний ряд меньше всего подвергается разрушающим динамическим нагрузкам. Были случаи, когда крупные самолеты разрушались, а пассажиры, которые сидели в последнем ряду, оставались живы, - отметил эксперт.

Он уточнил, что самой безопасной является хвостовая часть самолета с узким фюзеляжем, так как у широкофюзеляжных лайнеров разрушение корпуса происходит быстрее.

Ранее телеведущий Леонид Якубович рассказал, как угнал самолет ради супруги Марины. Как вспоминает телеведущий, когда они начали встречаться, он захотел произвести впечатление на свою будущую спутницу жизни и даже ради нее угнал самолет. Он запер коллег в буфете, добыл для них выпивку и закуску и, пока занимался поисками самолета, вся группа напилась. Примерно через восемь часов он нашел самолет, топливо, собрал экипаж. В итоге все благополучно улетели домой.