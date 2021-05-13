Apple уволила женоненавистника после петиции сотрудников

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Корпорация Apple уволила бывшего сотрудника Facebook Антонио Гарсиа Мартинеса, которого наняла накануне. Причиной стало массовое недовольство других работников женоненавистническими взглядами их нового коллеги, передаёт The Verge.

Мартинес должен был заниматься рекламой в магазине приложений AppStore. Однако на его найм обратили внимание журналисты. Больше 2 тысяч сотрудников Apple подписали петицию с требованием уволить его. Решение об увольнении руководство приняло спустя два часа после публикации обращения коллектива.

Мы глубоко обеспокоены недавним наймом Антонио Гарсиа Мартинеса. Его женоненавистнические заявления в его автобиографии <...> прямо противоречат приверженности Apple делу инклюзии и разнообразия, — говорится в обращении сотрудников.

После появления петиции аккаунт Мартинеса в рабочем мессенджере Slack заблокировали, а всю команду рекламных платформ вызвали на экстренное совещание, где руководство объявило его увольнении.

В Apple мы всегда стремились создать инклюзивное, гостеприимное рабочее место, где всех уважают и принимают. Поведение, унижающее или дискриминирующее людей за то, какие они есть, не имеет здесь места, — говорится в официальном комментарии Apple, отправленном журналистам.

Мартинес занимался таргетной рекламой в Facebook с 2011 по 2013 год. Он написал автобиографическую книгу Chaos Monkeys, где рассказал о своём пути с Уолл-стрит в Кремниевую долину. На страницах произведения он нелестно отзывается о женщинах калифорнийского региона. Также текст обвиняли в расизме.

Большинство женщин в районе залива мягкие и слабые, миловидные и наивные, несмотря на их претензии на приземлённость, и, как правило, полны дерьма. У них есть свой эгоцентричный феминизм и они непрестанно хвалят свою независимость, но реальность такова, что в случае эпидемии чумы или иностранного вторжения они станут именно тем бесполезным багажом, который вы обменяете на коробку патронов для дробовика или канистру дизеля, — написал он в своей книге.

Ранее глава организационного комитета Олимпиады в Токио Есиро Мори оказался в центре скандала после слов о том, что увеличение числа женщин в различных спорткомитетах и федерациях Японии сказывается на времени проведения заседаний. По его словам, они слишком болтливы.

После этих слов он столкнулся с жёсткой критикой в социальных сетях. Пользователи потребовали его отставки. Дело в том, что спортивный чиновник выступал на встрече, задача которой — увеличение количества женщин в комитете до 40%.