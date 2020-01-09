https://static.news.ru/photo/e72bfcec-32ee-11ea-9e35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Apple начала автоматически сканировать изображения, сохранённые в облачном хранилище iCloud. Таким образом в Купертино проверяют фотографии на предмет жестокого обращения с детьми, в том числе и сексуального насилия.

По словам директора по конфиденциальности Apple Джейн Хорват, компания стремится защищать детей во всей экосистеме. В рамках этого обязательства разработчики используют технологию сопоставления изображений. Она помогает находить и сообщать о детской эксплуатации.

Учётные записи с подобным контентом нарушают наши условия обслуживания, и такие аккаунты будут отключены, — заметила Хорват.

Компания не уточнила, какой именно метод проверки фотографий она использует, но издание The Telegraph предположило, что в Купертино задействовали систему PhotoDNA. В ней снимки сравниваются с базой данных ранее идентифицированных изображений с использованием технологии, известной как «хеширование». Её также используют Facebook, Twitter и Google.

Ранее NEWS.ru сообщил, что Apple будет удостоена награды от премьер-министра Ирландии Лео Варадкара за инвестиции в страну в течение 40 лет. Вручение, которое посетит глава американской компании Тим Кук, намечено на 20 января.