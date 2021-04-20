Apple представила iPad с компьютерным процессором

Корпорация Apple представила новый моноблоков iMac с собственным процессором компании M1. Компьютер будет продаваться сразу в семи цветах.

Устройство с экраном в 24 дюйма с поддержкой True Tone получит объёмный звук Dolby Atmos. Кроме того, моноблок оборудуют тремя микрофонами с системой шумоподавления, а также шестью динамиками. Разработчики обещают,...