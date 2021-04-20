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Михаил Щипанов
Корпорация Apple представила новый планшет iPad Pro. Он оснащён тем же процессором M1, что и новый компьютер iMac.
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Корпорация Apple представила новый моноблоков iMac с собственным процессором компании M1. Компьютер будет продаваться сразу в семи цветах.
Устройство с экраном в 24 дюйма с поддержкой True Tone получит объёмный звук Dolby Atmos. Кроме того, моноблок оборудуют тремя микрофонами с системой шумоподавления, а также шестью динамиками. Разработчики обещают,...
Apple представила iPad с компьютерным процессором