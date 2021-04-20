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Apple представила iPad с компьютерным процессором

20:51, 20 апреля 2021

Корпорация Apple представила новый планшет iPad Pro. Он оснащён тем же процессором M1, что и новый компьютер iMac.

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