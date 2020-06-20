Apple пожертвовала игровым шлемом ради AR-очков

https://static.news.ru/photo/0e23e97c-b30a-11ea-9451-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

Компания Apple изменила своим планы, касающиеся разработок в сфере виртуальной и дополненной реальности. Руководство решило заморозить создание мощного AR/VR-шлема для игр и потребления контента и сосредоточиться на проекте ультра-лёгких AR-очков.

Работа над этими устройствами началась несколько лет назад в подразделении Technology Development Group. Оба они планировались как полностью автономные, не требующие подключения к компьютеру или мобильным гаджетам.

На определённом этапе у инженеров возникла проблема со шлемом – мощное железо не удалось встроить внутрь из-за чрезмерно высокого тепловыделения и энергопотребления. В связи с этим было принято решение использовать внешний блок, с которым шлем будет соединяться по беспроводной связи. В шлеме оставался только свой процессор для воспроизведения видеоряда игр с невысокими системными требованиями.

Главный дизайнер Джонни Айв раскритиковал эту идею, отметив, что её реализация приведёт к существенному удорожанию шлем. Его поддержал глава компании Тим Кук.

В итоге работу над шлемом отложили на неопределённый срок, а приоритетным для подразделения направлением стала АR-гарнитура Glasses. Очки будут транслировать на линзы карты, уведомления, сообщения из чатов и ответы голосового помощника Siri. Предполагается, что они будут представлены общественности в 2022 году, сообщает Bloomberg.

Ране NEWs.ru писал, что Apple готовится объявить о переходе на собственные основные процессоры на компьютерах Mac. Предполагается, что это будет сделано на ежегодной конференции разработчиков WWDC 2020. Новые процессоры будут основаны на той же технологии, что и чипы iPhone и iPad. Тем не менее будущие Mac по-прежнему будут работать под управлением операционной системы MacOS.