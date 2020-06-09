Apple анонсирует собственные процессоры для Mac на WWDC 2020

https://static.news.ru/photo/1fc40978-aa40-11ea-8c5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания Apple готовится объявить о переходе на собственные основные процессоры на компьютерах Mac на ежегодной конференции разработчиков WWDC 2020.

В Купертино с помощью инициативы с кодовым названием Kalamata, которую презентуют на мероприятии, хотят дать сторонним разработчикам время для адаптации, прежде чем новые Mac появятся в 2021 году. Поскольку до аппаратного перехода ещё осталось несколько месяцев, анонсы могут измениться, утверждают источники Bloomberg, знакомые с планами компании.

Новые процессоры будут основаны на той же технологии, что и чипы iPhone и iPad, разработанные Apple. Тем не менее будущие Mac по-прежнему будут работать под управлением операционной системы MacOS. Компания использует технологию, лицензированную у ARM, входящую в японский технологический конгломерат SoftBank.

Новая архитектура отличается от базовой технологии в чипах Intel, которые сейчас использует Apple, поэтому разработчикам потребуется время на оптимизацию программного обеспечения для новых компонентов.

Apple и Intel отказались от комментариев. Презентация компании на WWDC 2020 пройдёт 22 июня.

В конце апреля NEWS.ru рассказал, что Apple планирует начать продажи компьютеров Mac с собственными основными процессорами с архитектурой ARM в 2021 году. Производитель будет полагаться на дизайны, которые помогли популяризировать iPhone и iPad.

Apple работает над тремя однокристальными системами на базе процессора A14 из следующего «яблочного» смартфона. Первый из них будет намного быстрее, чем чипсеты в iPhone и iPad, и должен появиться в новом ноутбуке.