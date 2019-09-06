https://static.news.ru/photo/5ca7501c-d074-11e9-8ab2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Pohl/Global Look Press

Компания Apple запустила веб-версию музыкального сервиса Apple Music. Сейчас она находится в стадии раннего бета-тестирования.

Разработчики сделали её специально для тех, кто предпочитает пользоваться браузером вместо приложения. Аналогичная программа должна появиться на компьютерах Mac в конце 2019 года, отмечает Bloomberg .

beta.music.apple.com/ru/browse

Ранее News.ru рассказал, что Apple работает над технологией подэкранного сканера отпечатков пальцев. Она уже тестируется как внутри компании, так и среди зарубежных поставщиков, и может появиться в линейке iPhone 2020 года. Кроме того, весной 2020 года компания может выпустить бюджетную версию iPhone.

News.ru также собрал в одном материале все слухи и утечки о линейке «яблочных» смартфонов 2019 года.