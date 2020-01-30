https://static.news.ru/photo/811b2566-433f-11ea-8039-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Kalker/Global Look Press

Жюри присяжных в штате Калифорния обязало компании Apple и Broadcom выплатить Калифорнийскому технологическому институту $1,1 млрд за нарушение патентных прав. Купертинцы, в свою очередь, должны выплатить истцу большую часть суммы — $837 млн.

Калифорнийский технологический институт подал в суд на технологические компании в 2016 году по ряду патентов, касающихся беспроводной передачи данных. Истец утверждал, что Apple использовала в Phone, iPad, iPod, умных часах Apple, компьютерах Mac, колонках HomePod и роутераз AirPort, снятых с производства, компоненты Broadcom, которые, в свою очередь, основывались на патентах университета.

По данным Bloomberg , указанный размер компенсации — первый по величине за всё время в рамках суда присяжных и шестой в истории патентных споров. Apple заявила, что компания планирует обжаловать приговор CalTech. Broadcom также намерена подать апелляцию, заявив, что не согласна с фактической и юридической основой для вынесения приговора.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple планирует выпустить сразу несколько продуктов в первой половине 2020 года. Производитель в том числе покажет новую модель iPhone, high-end наушники и небольшое беспроводное зарядное устройство.