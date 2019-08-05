https://static.news.ru/photo/626f666a-b797-11e9-bae3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба президента Республики Беларусь

Белорусский лидер Александр Лукашенко назначил выборы в верхнюю и нижнюю палаты парламента.

Об этом сообщает пресс-служба президента страны. Так, выборы в Совет Республики пройдут 7 ноября 2019 года, а в Палату представителей Национального собрания — 17 ноября.

Глава государства Александр Лукашенко 5 августа подписал указы № 293 и № 294 о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва, — говорится в сообщении.

Соответственно указам Центризбирком организует проведение голосований и проконтролирует исполнение законодательства в их ходе.

Как писал News.ru, Лукашенко заявил, что предстоящие выборы в парламент являются экзаменом для действующей власти. Таким же образом он охарактеризовал будущее президентское голосование.