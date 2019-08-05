Белорусский лидер Александр Лукашенко назначил выборы в верхнюю и нижнюю палаты парламента.
Об этом сообщает пресс-служба президента страны. Так, выборы в Совет Республики пройдут 7 ноября 2019 года, а в Палату представителей Национального собрания — 17 ноября.
Глава государства Александр Лукашенко 5 августа подписал указы № 293 и № 294 о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва, — говорится в сообщении.
Соответственно указам Центризбирком организует проведение голосований и проконтролирует исполнение законодательства в их ходе.
Как писал News.ru, Лукашенко заявил, что предстоящие выборы в парламент являются экзаменом для действующей власти. Таким же образом он охарактеризовал будущее президентское голосование.