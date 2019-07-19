https://static.news.ru/photo/ebd4128e-abc6-11e9-9a80-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ДП СКО

Полиция Казахстана проверяет информацию о содержании наркопритона в спортивном комплексе университета в городе Шымкент на юге страны, сообщил министр образования и науки Ерболат Мухамеджан.

По его словам, учебное заведение принадлежит частным лицам. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят все необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств, написал он на своей странице в Facebook .

Чиновник подчеркнул, что форма собственности не имеет значения, так как подобные действия недопустимы в любом вузе.

Я уточнил, что вуз частный, <...> только потому, что было много ошибочных комментариев в социальных сетях о том, что это крупнейший государственный вуз города Шымкент, — подчеркнул он.

Ранее News.ru писал, что таможня завела уголовное о контрабанде наркотиков в крупном размере на 24-летнюю жительницу Екатеринбурга Дарью Белову, имеющую диагноз «шизотипическое расстройство личности». Девушка заказала посылку с пачкой атипичного антидепрессанта бупропиона.