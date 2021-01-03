Защитник ЦСКА Хэкетт подвернул голеностоп в матче Единой лиги

https://static.news.ru/photo/11329e4c-4de2-11eb-87ea-fa163e074e61_660.jpg Дэниэл Хэкетт Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Защитник московского ЦСКА Дэниэл Хэкетт не смог доиграть матч регулярного чемпионата Единой лиги против «Нижнего Новгорода». Итальянский баскетболист во время игры подвернул голеностоп, проинформировали в пресс-службе армейцев.

Там уточнили, что спортсмен получил повреждение в начале второй половины встречи. Он наступил на ногу защитника «Нижнего Новгорода» Артёма Комолова.

После этого ему пришлось покинуть площадку, передаёт РИА Новости.

4 января столичные армейцы со счётом 83:63 (24:21, 22:14, 20:15, 17:13) в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги обыграли своих нижегородских соперников. Таким образом, «Нижний Новгород» прервал четырёхматчевую победную серию. В то же время ЦСКА сумел выиграть пятый матч подряд, писал NEWS.ru.

Что касается выбывшего защитника армейцев Дэниэла Хэкетта, то он за время матча успел набрать пять очков и сделать три результативные передачи. Когда он сможет вернуться в строй, не уточняется.