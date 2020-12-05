За гранью возможностей: как прошёл фестиваль экстремальных видов спорта

В субботу, 5 декабря, на Малой спортивной арене «Лужников» завершился 13-й чемпионат экстремальных видов спорта «Прорыв». Участники соревнований подарили зрителям море драйва и адреналина, показав сногсшибательные трюки.

В этом году прошли соревнования по велосипедному мотокроссу ВМХ, маунтинбайку МТВ и самокату в дисциплине BigAir, а также по паркуру и воркауту.

Кроме того, состоялись показательные выступления по мотофристайлу FMX, фристайлу на снегоходах и квадроциклах.

Самые яркие кадры фестиваля — в фотогалерее NEWS.ru.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru