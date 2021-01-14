Японский министр допустил отмену Олимпийских игр в Токио

https://static.news.ru/photo/e37db946-5723-11eb-aa26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global look Press

Министр административной и нормативной реформы Японии Таро Коно допустил, что Олимпийские игры в Токио могут быть отменены.

По его словам, в данной ситуации возможны все сценарии.

Олимпийский комитет, должно быть, думал о плане Б, плане С. Ситуация сложная. Должен быть запасной план, — сообщил он.

Таким образом, отмечает Associated Press, «Коно оставил возможность для возможной отмены Игр». Однако заявление противоречит позиции других официальных лиц страны, подчёркивающих, что Олимпиада обязательно состоится.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвали крайне важным проведение масштабной вакцинации от COVID-19 в развивающихся странах, в том числе и для обеспечения безопасности запланированных на лето Олимпийских игр в Токио.

Японские власти потратили по меньшей мере $25 млрд на организацию Олимпийских игр. Они должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября 2021 года.