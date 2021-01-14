Японский министр допустил отмену Олимпийских игр в Токио

Министр административной и нормативной реформы Японии Таро Коно допустил, что Олимпийские игры в Токио могут быть отменены.
По его словам, в данной ситуации возможны все сценарии.
Олимпийский комитет, должно быть, думал о плане Б, плане С. Ситуация сложная. Должен быть запасной план, — сообщил он.
Таким образом,
Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвали крайне важным проведение масштабной вакцинации от COVID-19 в развивающихся странах, в том числе и для обеспечения безопасности запланированных на лето Олимпийских игр в Токио.
Японские власти потратили по меньшей мере $25 млрд на организацию Олимпийских игр. Они должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября 2021 года.