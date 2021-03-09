Олимпиада в Токио пройдёт без иностранных болельщиков

https://static.news.ru/photo/1347ae0e-80df-11eb-b58e-96000091f725_660.jpg Фото: EPA/FRANCK ROBICHON/ТАСС

Японские власти решили провести Олимпиаду в Токио в 2021 году без зрителей из-за границы из-за пандемии коронавируса.

По данным агентства Kyodo, церемония, на которой будет дан старт эстафете олимпийского огня в Японии, 25 марта также состоится без болельщиков.

Как отмечает издание, власти страны пришли к выводу, что в условиях пандемии COVID-19 опасно приглашать представителей других стран. На решение также повлияло появление и распространение новых штаммов коронавируса. На следующей неделе решение о проведении Олимпиады без иностранных зрителей утвердят на совместном заседании правительства Японии, властей Токио, Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета.

Окончательно вопрос о недопуске иностранных болельщиков будет решён до конца марта. А в апреле японские власти сообщат, какое число зрителей будут пускать на стадионы.

Ранее стало известно, что российские олимпийцы в Токио и Пекине выступят под аббревиатурой ROC (Олимпийский комитет России, ОКР, ROC. — англ.). При этом использование полного названия организации будет запрещено. Согласно двухлетним санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA), российские сборные будут вынуждены выступать без государственных символов страны и гимна на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио и зимних Играх в Пекине.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако мероприятие перенесли на год из-за пандемии COVID-19. При этом МОК сохранил название «Токио-2020», писал NEWS.ru.