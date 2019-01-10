USD  67.0795 EUR  76.9066
GOLD1,290 $   Brent60.45 $ Bitcoin3,809.71 $
МОСКВА-10°C17:19
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Участник US Open-2018 попался на «договорняках»

Oscar Gonzalez/ZUMAPRESS.com/Global LooK Press

спорт [ версия для печати ]

Полиция Испании 10 января 2019 года арестовала 28 профессиональных теннисистов по обвинению в связях с армянской преступной бандой и участии в договорных матчах.

Среди задержанных есть участник одного из турниров серии «Большого шлема» — Открытого чемпионата США (US Open) 2018 года, сообщает independent.co.uk. Имена спортсменов не раскрываются.

Полицейскими были конфискованы 151 тысяча евро, 50 электронных приборов, пять элитных автомобилей, кредитные карты и документы. Также были заморожены 42 банковских счёта.

Как писал News.ru, российские теннисистки узнали соперниц на Australian Open.


#теннис
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
политика
РФ назвала условия обмена капитана судна «Норд»

читайте также
спорт 16:23, 10 января 2019
Экс-тренер сборной России по футболу останется без работы
спорт 16:01, 10 января 2019
Бывший игрок «Реала» назвал команду кладбищем
спорт 15:48, 10 января 2019
Горнолыжник надышался кислородом и лишился медали
Лента новостей
в мире 17:17
Томос об автокефалии новой церкви вернули на Украину
спорт 17:17
Сборные России и Канады по хоккею снова встретятся на МЧМ
экономика 17:17
Албания разрешила отчуждать имущество для защиты TAP
в мире 17:16
Помпео: США продолжат наносить авиаудары по террористам
спорт 17:07
Макгрегор настроился на новый боксёрский поединок
Другие новости
спорт 17:17
Сборные России и Канады по хоккею снова встретятся на МЧМ
спорт 17:07
Макгрегор настроился на новый боксёрский поединок
спорт 16:50
В Ватикане появилась первая спортивная ассоциация
спорт 16:23
Экс-тренер сборной России по футболу останется без работы
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top