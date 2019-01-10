Участник US Open-2018 попался на «договорняках»

https://news.ru/storage/news/00e16876ae193dc0c57781a9fd45875a/df5d5468-4691-4d8c-ba3e-9f01d559d780_850.jpg Oscar Gonzalez/ZUMAPRESS.com/Global LooK Press

Полиция Испании 10 января 2019 года арестовала 28 профессиональных теннисистов по обвинению в связях с армянской преступной бандой и участии в договорных матчах.

Среди задержанных есть участник одного из турниров серии «Большого шлема» — Открытого чемпионата США (US Open) 2018 года, сообщает independent.co.uk. Имена спортсменов не раскрываются.

Полицейскими были конфискованы 151 тысяча евро, 50 электронных приборов, пять элитных автомобилей, кредитные карты и документы. Также были заморожены 42 банковских счёта.

Как писал News.ru, российские теннисистки узнали соперниц на Australian Open.