Второклассник из Москвы стал абсолютным чемпионом мира по шашкам

Фото: Социальные сети

Ученик второго класса московской школы № 498 Денис Филь завоевал титул абсолютного чемпиона мира по шашкам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента образования столицы. Молодежный чемпионат мира по этому виду спорта прошел в болгарском Кранево.

Состязания проводились в трех дисциплинах — классической, быстрой и молниеносной игре. Юноши и девушки соревновались раздельно. В чемпионате приняли участие порядка 300 спортсменов из 15 стран мира, они выступали в шести возрастных категориях.

Денис Филь выступал в самой младшей категории — до девяти лет. Он одержал победы во всех трех дисциплинах

Как рассказал педагог дополнительного образования школы № 498 Сергей ВитрянченкоЮ, Денис начал заниматься шашками в возрасте пяти лет и прошел путь от любителя до обладателя первого взрослого спортивного разряда. К настоящему времени он завоевал 25 медалей, преимущественно золотых.

Ранее стало известно, что бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича переизбрали на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE). На генеральной ассамблее FIDE в индийском городе Ченнай его кандидатуру поддержали 157 делегатов.