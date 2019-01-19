Волков хочет подраться на турнире UFC в Санкт-Петербурге

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Александр Волков

Российский боец ММА тяжелого веса Александр Волков рассказал, что ведет переговоры с UFC по поводу своего участия в турнире в Санкт-Петербурге 20 апреля.

"У меня сейчас идут переговоры по поводу различных поединков на будущем турнире в России, но пока нет никакой конкретики и окончательного решения. Как только я подпишу контракт, об этом будет всем известно. Пока контракт на бой с Алистайром не подписан, но он может быть одним из следующих соперников", - рассказал Волков News.ru.

Также Волков отметил, что хотел бы подраться в Питере, так как сможет готовиться к бою "дома в максимально комфортных условиях" и традиционно показывает в Северной столице хорошие выступления.

Полная версия интервью бойца доступна на сайте News.ru в разделе «Спорт».