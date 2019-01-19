Волков: у Дзюбы получилось неплохо боксировать

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Российский тяжеловес — о тренировке с футболистом и предстоящем бое в Питере

20 апреля в Санкт-Петербурге состоится второй в России турнир UFC. Главный претендент на роль хедлайнера — один из лучших российских тяжеловесов Александр Волков, которому в соперники прочат грозного голландца Алистайра Оверима. В интервью News.ru Волков рассказал о своей подготовке и переговорах с UFC, бое Фёдора Емельяненко, продолжении российской экспансии в Америку и тренировках с Артёмом Дзюбой.

— Промежуток между боями в UFC у вас затянулся, но возвращение не за горами. Как поддерживаете форму в это время?

— Всю работу по подготовке к следующему бою я пока провожу в Москве. Сейчас я прошёл силовую подготовку, проделал работу с отягощениями. По сути, я привожу себя в оптимальную физическую форму. Тренируюсь на базе своего клуба «Стрела» в зале Global Fight Gym.

— Перед Новым годом вы провели дружеский спарринг с Артёмом Дзюбой. Как он себя чувствовал на ринге? У него есть бойцовские задатки?

— Мне показалась интересной идея провести совместную тренировку с футболистом. С Артёмом мы провели не только спарринг, а вообще полноценную двухчасовую тренировку. Мы отрабатывали разные движения, а закончилось всё спаррингом. Артём как профессиональный спортсмен показал хорошую физическую готовность, и в технике бокса у него тоже неплохо получилось. vk.com/volkov_ufc

— Он вас в качестве ответного жеста не пригласил на футбольное поле?

— Артём пригласил меня на футбольную тренировку, но мы решили перенести эту встречу на весну, когда погода будет более подходящей.

— Перед Новым годом вы попросили болельщиков не вспоминать в этом году бой с Дерриком Льюисом. Вас сильно доставали из-за этого обидного поражения?

— Дело не в напоминаниях об этом. Я отношусь спокойно к таким вещам. Это просто был элемент сарказма по отношению к тем, кто любит писать о случившемся несколько месяцев назад. Я это поражение уже пережил, оно останется частью моей карьеры. В целом же я нормально воспринимаю критику и понимаю, что в открытом интернет-пространстве болельщики могут задавать мне любые вопросы. Поэтому благодарен им за поддержку и спокойно реагирую на высказываемую критику.

— Недавно вы опровергли информацию о том, что 20 апреля состоится ваш бой с Алистайром Оверимом. Откуда она пошла?

— Она появилась в зарубежных СМИ. Кто-то из американских журналистов узнал, что возможен такой вариант, и выдал его как свершившийся факт. У меня сейчас идут переговоры по поводу различных поединков на будущем турнире в России, но пока нет никакой конкретики и окончательного решения. Как только я подпишу контракт, об этом будет всем известно. Пока контракт на бой с Алистайром не подписан, но он может быть одним из следующих соперников. vk.com/volkov_ufc

— Вам бы хотелось возглавить турнир в городе, в котором вы состоялись как профессиональный боец?

— Я хотел бы подраться в Питере. Мне было бы интересно провести бой и в любом другом российском городе, так как люди, которые меня знают и болеют за меня, могут прийти в зал и поддержать. Дома я чувствую больше поддержки. Мне не нужно проходить акклиматизацию, как при поездках за рубеж. Я могу делать подводку к бою у себя дома в максимально комфортных условиях. От выступления в России вижу во всём только плюсы. В Питере я традиционно показываю очень хорошие выступления, поэтому если такая возможность появится, постараюсь её не упустить.

— Как первый турнир UFC изменил отношение организации к российским ММА? В будущем они смогут проводить у нас в стране более масштабные турниры?

— Мне кажется, что организация и так понимала большой потенциал нашей страны, просто для начала им нужно было подписать и раскрутить большое количество российских спортсменов, которые должны быть известны и на территории США. Тогда турнир можно было выставить и на телевидение. На турнире в Москве почти во всех поединках участвовали представители России, но при этом каждый спортсмен был известен фанатам, имел титулы в других организациях, а не просто был приглашён подраться. UFC, наконец, накопила большое количество российских бойцов, способных представлять свою страну на международном уровне. После этого организаторы поняли, что можно провести турнир для российских болельщиков и привлечь максимальное количество внимания. У нас в стране сейчас люди любят единоборства, и многие занимаются ими как для себя, так и для выступления на соревнованиях. Думаю, у американской стороны остались хорошие впечатления от турнира в России. Порадовали и статистические цифры. Теперь такие турниры могут проводиться и пару раз в год.

— На следующей неделе ваш легендарный коллега Фёдор Емельяненко сразится в финале Гран-при Bellator. Что вы ждёте от этого поединка, и разделяете мнение, что Фёдор в нем андердог?

— Я бы хотел, чтобы выиграл Фёдор, буду болеть за него. Бейдер — неплохой боец. Он на категорию ниже Фёдора, но у Емельяненко как раз с такими бойцами и возникали сложности чаще всего. Дело в том, что полутяжи не уступают ему в скорости, а Фёдор привык иметь в этом компоненте преимущество над тяжеловесами. Также у Бейдера очень хорошие навыки борьбы. Надеюсь, что Фёдор продемонстрирует ему свои лучшие навыки самбо, которые он уже показал в боях с Френком Миром и Чейлом Сонненом. Хотя букмекеры и считают фаворитом Бейдера, я всё-таки поставлю на Фёдора. Хотя, когда дело касается боёв россиян, я немного предвзят. vk.com/volkov_ufc

— В феврале Виталий Минаков сразится с Шейком Конго, а Сергей Харитонов — с Мэттом Митрионом. В случае побед российских тяжеловесов возможны ли междоусобные поединки за титул Bellator?

— О такой перспективе говорить сложно, потому что каждый из бойцов должен сначала пройти своих оппонентов, а это будет непросто. Наши бойцы также не заглядывают пока за спины своим соперникам, но в будущем поединок Харитонова с Минаковым мне представляется возможным. Его уже пытались организовать на территории России. Насчёт поединка Фёдора с кем-то из них мне сказать сложнее. В случае победы он вряд ли захочет драться с соотечественником.

— Как отнесётесь, если UFC будет сводить россиян в вашем дивизионе?

— Всё зависит от конкретного человека и конкретной ситуации. Например, сейчас ближе всего ко мне по рейтингу Алексей Олейник, но мы в товарищеских отношениях и не хотели бы драться друг с другом. Такой бой был бы возможен, если бы кто-то из нас обладал поясом, а другой стал бы официальным претендентом. В этой ситуации отказаться уже было бы нельзя. Но сейчас я бы не хотел такого боя. Лучше подраться с кем-то из иностранцев.