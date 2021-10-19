Волейболист связал свою дисквалификацию за допинг с «тортами и кексами»

Дисквалифицированный за допинг волейболист Дмитрий Мусэрский рассказал, как запретное вещество могло попасть в его организм. Он считает, что виноваты «торты и кексы». Его слова передаёт «Р-Спорт».

Волейболист рассказал, что в его организме выявили запрещённое растительное вещество — масло герани.

Как я узнал летом, оно широко используется кондитерами и могло попасть в организм даже не через биологические добавки, а через выпечку — торты и кексы. Концентрация запрещённого вещества в моей допинг-пробе как раз свидетельствует о том, что это вещество попало в мой организм случайно. Его очень мало, — сказал Мусэрский.

О дисквалификации российского волейболиста за нарушение антидопинговых правил сообщил японский клуб «Сантори Санбердс», в составе которого выступает Мусэрский. Олимпийский чемпион наказан после перепроверки его допинг-пробы, сданной в мае 2013 года. Срок дисквалификации 32-летнего россиянина отсчитывается с 5 апреля и завершается 4 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, комментируя положительный допинг-тест восьмикратной олимпийской чемпионки из Норвегии Марит Бьорген на чемпионате мира в Лахти в 2017 году, призналась, что эта история повергла её в шок.