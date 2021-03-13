Валуев нашёл, чем заменить «Катюшу» на Олимпиаде

https://static.news.ru/photo/44f29e7c-8414-11eb-b6e3-96000091f725_660.jpg Николай Валуев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортивный арбитраж (CAS) запретил сборной России использовать в качестве гимна на Олимпийских играх песню «Катюша». Депутат Госдумы и бывший боксёр Николай Валуев предложил атлетам отмечать победы на играх криком «Ура!».

Над нами откровенно издеваются. Но мы хитрее, умнее и изворотливее, — цитирует его MK.RU.

Парламентарий добавил, что крик «Ура!» есть только в российской армии, поэтому отечественных спортсменов ни с кем не спутают на Олимпиаде.

Санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) запрещают российским спортсменам выступать на ОИ и других международных соревнованиях под символикой РФ до середины 2022 года. Олимпийский комитет России (ОКР) с подачи певца Льва Лещенко предложил вместо гимна использовать песню «Катюша».

CAS эту инициативу отклонил, объяснив свою позицию тем, что «Катюша» считается в России патриотической песней, содержащей призыв к солдатам защищать Родину. Почётный президент ОКР Александр Жуков назвал это решение глупостью.

Как писал NEWS.ru, трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина с решением CAS согласилась. По её мнению, мелодия «Катюши» для соревнований не подходит. Она добавила, что сборной России следует выступать на ОИ вообще без гимна. Тогда чем больше отечественные спортсмены завоюют золотых наград, тем тоскливее будут проходить Игры.