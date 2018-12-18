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В «Спартаке» произошли кадровые перестановки

Сергей Родионов spartak.com

Сергей Родионов

спорт [ версия для печати ]

Во вторник состоялось заседание совета директоров московского «Спартака», по итогам которого в структуре клуба произошел ряд кадровых изменений.

Генеральный директор «красно-белых» Сергей Родионов по личной инициативе освобождён от занимаемой должности, сообщает официальный сайт клуба. Он станет спортивным директором «красно-белых».

Исполняющим обязанности генерального директора назначен Наиль Измайлов, при этом он сохраняет за собой пост вице-президента клуба.

Подведены и промежуточные итоги выступления команды: еврокубковая кампания была признана неудовлетворительной, задачи на Кубок России и чемпионат страны остаются прежними.

Также на заседании был утверждён план работы на время зимнего трансферного окна и один пункт уже был выполнен — подписан левый защитник Айртон Лукас.


#футбол #Спартак
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