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В РФС ответили за Кубок Крыма

Исполняющий обязанности президента Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин Михаил Воскресенский/РИА Новости

Исполняющий обязанности президента Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин

спорт [ версия для печати ]

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин отреагировал на информацию о санкциях Международной федерации футбола (ФИФА) в отношении организации.

Ранее сообщалось, что ФИФА начала расследование в отношении РФС в связи с участием российских команд в Кубке Крыма по футболу в 2017 году. В Кубке участвовали два клуба — «Анжи-2» и «Сокол».

«РФС не согласовывал место проведения этих матчей с "Соколом" и "Анжи-2", об этом мне сообщил Александр Алаев буквально два часа назад. Всё решалось сугубо клубами. РФС не имеет к этому отношения», — цитирует Прядкина «Чемпионат».

Врио главы РФС добавил, что организация свяжется с ФИФА в ближайшее время для выяснения обстоятельств.

Прядкин занял свой пост 19 декабря 2018 года после отставки бывшего президента РФС Виталия Мутко. Исполком РФС назначил дату проведения внеочередной отчетно-выборной конференции организации на 22 февраля 2019 года. До 12 февраля будет проходить выдвижение кандидатов на пост президента организации. Сам Прядкин заявил, что не будет участвовать в выборах.

Как писал News.ru, провалу «Локомотива» в Лиге чемпионов нашлось объяснение.


#футбол #РФС
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