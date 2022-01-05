В Нур-Султане прошёл матч КХЛ, несмотря на режим ЧП

Матч КХЛ между «Барысом» и «Металлургом» прошёл в столице Казахстана Нур-Султане, несмотря на режим ЧП, который был введён в городе из-за массовых протестов и беспорядков, сообщает «Спорт-Экспресс». Однако зрителей на него не пустили.

По результатам встречи «Барыс» оказался сильнее «Металлурга», и матч завершился со счётом 3:2.

Зрителям, которые заплатили за посещение спортивного мероприятия и не смогли на него попасть, пообещали вернуть деньги. Информация по возврату денежных средств будет доступна на сайте «Барыса».

В столице Казахстана Нур-Султане с 16:00 5 января по 19 января 2022 года был введён режим чрезвычайного положения. Указ размещён на сайте главы государства, там уточняется, что меры вводятся «в связи с серьёзной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения восстановления законности и правопорядка». Меры вводятся в соответствии с подп. 16 ст. 44 Конституции республики и ст. 4, 5, 6 Закона Казахстана «О чрезвычайном положении». Будут ограничены въезд и выезд из города, запрещены собрания, у физлиц будет изъято оружие.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Чимкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.

В ночь на 5 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к населению на казахском и на русском языках, в котором призвал жителей республики проявить благоразумие и «не поддаваться на провокации изнутри и извне». Он добавил, что власть не падёт, что им нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог. Тем не менее в ночь на 5 декабря в Алма-Ате и в Мангистауской области был введён режим чрезвычайного положения. Ночью продолжились столкновения в Алма-Ате, силовики применяли против митингующих спецсредства, в том числе светошумовые гранаты. Утром 5 декабря Токаев принял отставку правительства. Кабмин продолжит исполнять свои обязанности до утверждения нового состава. Временно исполняющим обязанности премьера назначен Алихан Смаилов.

Днём 5 декабря протестующие захватили здание администрации Алма-Атинской области. Также митингующие предприняли попытки нападения на местные администрации (акиматы) в Чимкенте и Таразе. Они использовали при этом бутылки с зажигательной смесью, палки и камни. Зданиям был нанесён материальный ущерб, были выбиты двери и стёкла.