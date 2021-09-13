В Госдуме прокомментировали отказ Ласицкене от встречи с Путиным

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв считает, что легкоатлетка Мария Ласицкене правильно поступила, выбрав участие в турнирах вместо встречи с российским президентом. Как объяснил парламентарий в беседе с «Газетой.Ru», в её жизни будет ещё множество подобных приятных моментов.

Мария совершенно верно поступила, выбрав участие в турнирах. «Бриллиантовая лига» — одно из самых знаковых соревнований в карьере любого легкоатлета. Если они получают право там выступать, то они просто обязаны присутствовать на данных соревнованиях, — сказал депутат.

Свищев также добавил, что от того, что Ласицкене не смогла посетить церемонию награждения в Кремле, её не станут меньше любить, уважать и гордиться ею.

По его словам, достойный результат, который легкоатлетка показала в Швейцарии ещё раз подтверждает то, что награда была ей совершенно справедливо присуждена.

Не нужно переживать, что она не побывала на мероприятии с президентом. В её жизни будет ещё множество подобных приятных моментов, — сказал Свищев.

11 сентября в Кремле состоялась встреча президента страны с победителями и призёрами Игр в Токио. Золотым медалистам на мероприятии вручали государственные награды. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, которая на Олимпиаде-2020 в Токио выиграла золото, на вручение не пришла. Она объяснила своё отсутствие большим количеством соревнований после приезда из столицы Японии. Спортсменка также сообщила, что пока не получила машину BMW X5, которую вручали всем победителям турнира.

Мария Ласицкене на Олимпиаде выиграла в прыжках в высоту. Трёхкратная чемпионка мира взяла в финале высоту 2,04 м.