Ласицкене объяснила, почему пропустила встречу с Путиным в Кремле

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, которая на Олимпиаде-2020 в Токио выиграла золото, объяснила своё отсутствие на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле большим количеством соревнований после приезда из столицы Японии. Её слова приводит ТАСС.

11 сентября в Кремле состоялась встреча президента страны с победителями и призёрами Игр в Токио. Золотым медалистам на мероприятии вручали государственные награды.

Мероприятие в Кремле подразумевало бы для меня отказ от всех сентябрьских турниров, в том числе и финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Но участие в этих соревнованиях было очень важно для меня в плане подготовки к крупнейшим стартам следующего сезона, — сказала спортсменка.

Также Ласицкене сообщила, что пока не получила машину BMW X5, которую вручали всем победителям турнира.

Мария Ласицкене на Олимпиаде выиграла в прыжках в высоту. Трёхкратная чемпионка мира взяла в финале высоту 2,04 м.

Ранее сообщалось, что российская гимнастка Ангелина Мельникова, которая на Олимпийских играх в Токио завоевала одну золотую и две бронзовые медали, пожаловалась на перенос встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и продление карантина.