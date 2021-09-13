Ласицкене объяснила, почему пропустила встречу с Путиным в Кремле
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
10:32, 14 сентября 2021
Мария ЛасицкенеФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, которая на Олимпиаде-2020 в Токио выиграла золото, объяснила своё отсутствие на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле большим количеством соревнований после приезда из столицы Японии. Её слова приводит ТАСС.
11 сентября в Кремле состоялась встреча президента страны с победителями и призёрами Игр в Токио. Золотым медалистам на мероприятии вручали государственные награды.
Мероприятие в Кремле подразумевало бы для меня отказ от всех сентябрьских турниров, в том числе и финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Но участие в этих соревнованиях было очень важно для меня в плане подготовки к крупнейшим стартам следующего сезона, — сказала спортсменка.
Также Ласицкене сообщила, что пока не получила машину BMW X5, которую вручали всем победителям турнира.
Мария Ласицкене на Олимпиаде выиграла в прыжках в высоту. Трёхкратная чемпионка мира взяла в финале высоту 2,04 м.
Ранее сообщалось, что российская гимнастка Ангелина Мельникова, которая на Олимпийских играх в Токио завоевала одну золотую и две бронзовые медали, пожаловалась на перенос встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и продление карантина.